Radfahren bei DIESER Hitze?

Foto: Esslingen aufs Rad

Radfahren bei Temperaturen bei 30 Grad und darüber, ist das eine gute Idee? Hier ein paar Tipps dazu:

* Suchen SIe sich Strecken, auf denen Sie möglichst wenig abbremsen und wieder beschleunigen müssen, denn das heizt den Kreislauf zusätzlich an. Auf dem Neckaruferweg können Sie lange mit wenig Anstregung dahinfahren und viele alte Bäume spenden von Süden her Schatten. Auch die Hindenburgstrasse ist gut geeignet: auch hier ist ein alter Baumbestand und sie ist ja zwischen Altstadtring und Schorndorferstrasse Vorfahrtstrasse für Radfahrende. Lediglich das anschliessende Stück bis zur Keplerstrasse, bevor es in die Fahrradzone Oberesslingen geht, ist unangenehmn. Die Stadtverwaltung hatte eine Vorlage zur Änderung dieses Mangels erarbeitet, aber die Minderheit des Gemeinderats hatte Bedenken gegen Veänderungen der Verkehrsführung auf der Schorndorferstrasse und hat das verhindert.

* Fahren Sie vorausschauend, sodass Sie frühzeitig verlangsamen können und einen Teil des Schwungs behalten. Das ist gut bei kreuzenden Fussgänger:innen und Autofahrer:innen mit spontanen Ideen. Damit vermeiden Sie ganz nebenbei Unfälle. Bei grosser Hitze lässt bei allen die Reaktion nach.

* Regen Sie sich nicht auf, das ist besser für Ihre Gesundheit und für den Stadtfrieden.

Fahren Sie bei höheren Temperaturen gemütlich dahin, geniessen Sie den kühlenden Fahrtwind und geniessen Sie den Sommer und freuen SIe sich, dass Sie gerade an der CO2-Einsparung im Verkehr mitwirken!

Kontakt: thomas.albrecht@adfc-bw.de