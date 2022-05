Radbasar Ostfildern am Sa 7.5. mit neuem Konzept

Foto:

Der ADFC Osfildern veranstaltet am Sa 7.5. einen Radbasar in Ostfildern. Wer ein fahrtüchtiges Fahrrad sucht oder in der Garage Platz schaffen möchte, hat am Samstag, 7. Mai die Gelegenheit dazu. Es können gebrauchte Räder, Roller, Dreiräder und Fahrradanhänger verkauft und gekauft werden. Die Annahme erfolgt von 09:30 bis 11:00 Uhr, der Verkauf von 11:30 bis 12:30 Uhr. Angenommen werden ausschließlich funktionsfähige, saubere und verkehrssichere Fahrzeuge. Erfahrene ADFC Mitglieder stehen den Verkäufern bei der Preisfindung wie auch den Käufern bei der Kaufentscheidung zur Seite.

Zusätzlich zum Basarverkauf geht der ADFC Ostfildern diesmal mit einem innovativen Konzept ins Rennen:

wer sein Rad oder E-Bike selbst verkaufen möchte, kann dazu einen eigenen Stellplatz auf dem Gelände mieten. Die Miete beträgt 25 Eur für das erste Rad, für jedes weitere Rad 15 Eur. Der Einlass für Selbstverkäufer ist von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr.

Auf diese Weise können Verkäufer wertvoller Räder und E-Bikes die Vorzüge ihrer Räder besser vermitteln, sie können Unterlagen wie z.B. Akku-Protokolle für die Käufer bereit halten, Rückfragen sind möglich und hier ist natürlich auch eine dynamische Preisfindung möglich, so dass die Chancen für Käufer und Verkäufer steigen.

Fahrräder, die nicht verkauft werden, können an die Ukraine-Hilfe der Stadt Ostfildern gespendet werden. Der ADFC organisiert diese Spende direkt vor Ort!

Der Radbasar findet statt auf dem Parkplatz der Firma BOS, Ernst-Heinkel-Str. 2 im Scharnhauser Park. Vor Ort am Infostand bietet der ADFC Ostfildern persönlich Auskunft über seine Arbeit an aktuellen Themen und Projekten.

Kontakt: ostfildern@adfc-bw.de