Radbasar in Esslingen/Treffen von EsslingenAufsRad

Foto: ADFC KV Esslingen

Am vergangenen Samstag herrschte bei ADFC-Radbasar ein buntes Treiben in der Esslinger Schelztorhalle. Viele nutzten die Gelegenheit, Platz in Keller und Garage zu schaffen und brachten nicht mehr genutzte Räder zum Verkauf vorbei. Neben Kinder- und Jugendrädern füllten auch Mountainbikes und Tourenräder schnell die Halle. Im Angebot gab es durchaus auch Exoten wie dreirädrige Retro-Transporträder, Vintage-Rennräder und drei Tretroller.

Insgesamt standen über 160 Räder zum Verkauf, gut die Hälfte fanden neue Besitzerinnen und Besitzer.

Auch Pedelecs kamen zum Verkauf, der Markt wird in den kommenden Jahren sicherlich wachsen.

Das ADFC-Team war mit 16 Leuten vor Ort und hatte an den Kassen, in der Beratung und Organisation einiges zu tun. Viel Interesse gab es auch am Angebot des ADFC und am Esslinger freien Lastenrad. Für den Esslinger Fuss- und Radentscheid gab es innerhalb kurzer Zeit 76 neue Unterschriften!

Was für besseres Radfahren in Esslingen zu tun ist, wird am 28.3. wieder Thema sein beim Treffen von „Esslingen aufs Rad“. Das Bündnis trifft sich um 18:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt. Dazu sind alle herzlich willkommen, mit Habt-ihr-schon-mal-überlegt-ob ebenso wie mit Ich-hab-mir-gedacht-wir-könnten-doch …

Am 30.3. ist dann um 19 Uhr die ADFC Kreismitgliederversammlung im „Treffpunkt Stadtmitte“ Wendlingen.

Thomas Albrecht, ADFC Kreisverband Esslingen. Kontakt: thomas.albrecht@adfc-bw.de