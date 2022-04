Radbasar des ADFC in der Schelztorhalle am 23.4.!

Foto: ADFC Esslingen

Am Samstag 23. April findet in der Esslinger Schelztorhalle der traditionelle Radbasar des ADFC Esslingen statt.

Es gibt gute Gründe, sich dort umzusehen: die Kleine ist aus dem Kinderrad „rausgewachsen“, man will sich mal bei den gebrauchten e-Bikes umschauen, ein Anhänger muss her oder ein Roller …

Ge- und verkauft werden können gebrauchte Räder, Roller, Dreiräder und Fahrradanhänger. Die Annahme erfolgt von 09:30 bis 11 Uhr, der Verkauf ist dann zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr.

Erfahrene ADFC Mitglieder stehen bei der Preisfindung oder dem Verkauf mit Rat und Tat zur Seite. Angenommen werden nur funktionsfähige, saubere und verkehrssichere Räder und Anhänger, nicht aber defekte Räder oder Fahrradteile. Für den Verkauf wird eine Bearbeitungsgebühr von 3 Eur erhoben, 10% des Verkaufserlöses behält der Veranstalter ein.

Selbstverständlich wird auch der ADFC mit einem Infostand vertreten sein. Hier kann man sich über die Arbeit des Verbands informieren und gleich das druckfrische Jahresprogramm des Kreisverbands kostenlos mitnehmen.

Wer in Esslingen für besseres Radfahren aktiv werden will, ist beim ADFC genauso richtig wie beim Fuss-und Rad-Entscheid, der am Samstag nicht wie sonst oft am Markt, sondern ausnahmweise vor der Schelztorsporthalle Unterschriften für sein Anliegen entgegen nimmt.

Wer mit dem gekauften Rad auf Reisen geht wird feststellen, dass man als ADFC-Miglied nicht die ganze Werkstatt dabei haben muss, denn die ADFC Pannenhilfe ist im Mitgliedsbeitrag bereits enthalten.

Homepage: https://esslingen.adfc.de/

Ansprechpartner: Thomas Albrecht, thomas.albrecht@adfc-bw.de