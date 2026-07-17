Qualität und Verlässlichkeit bei Kinderbetreuung

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Für die CDU-Fraktion im Gemeinderat stehen vor dem Hintergrund der aktuellen Spardebatten Qualität und Verlässlichkeit der Kinderbetreuung im Mittelpunkt. Die öffentliche Debatte in Presse und Sozialen Medien verkürzt allzu sehr auf die geplanten wenigen Schließungen eingruppiger Betreuungseinrichtungen 2028.

Der Gemeinderat steht in Zeiten knapper Kassen und deutlich sinkender Kinderzahlen bei wenigen kleinen eingruppigen Einrichtungen vor schwierigen, aber notwendigen Entscheidungen.

Angesichts ausreichend vorhandener Plätze gesamtstädtisch und auch wohnortnah sind diese Schließungen allerdings unvermeidlich. Die Zahl direkt betroffener Kinder ist auf Grund des Zeitvorlaufs ausgesprochen gering und ein Weiterbetrieb kleinster Einrichtungen kann bei ausreichender Versorgung aller Esslinger Kinder leider kaum gerechtferigt werden.

Klar ist: es muss gespart werden. Für die CDU dürfen aber die Kinder zuletzt die Leidtragenden dabei sein. Die Qualität in der Kinderbetreuung steht für uns im Vordergrund und das soll allen Kindern zugute kommen. Wir erhalten ausdrücklich den hohen Esslinger Standard bei den vorgehaltenen Vertretungskräften und auch der Freistellungszeiten stellvertretender Einrichtungsleitungen. Letzeres ist ein Alleinstellungsmerkmal der Kinderbetreuuung in Esslingen, das wir erhalten werden. Wir sind stolz auf unsere hohen Standards in den Kitas.

Kürzungen bei den Vertretungskräften lehnen wir ab. Wenn Personal kurzfristig ausfällt, brauchen Familien Sicherheit statt Betreuungslücken.

Aglaia Handler,

Stv. Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion