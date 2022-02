Putzete im Naturschutzgebiet

Foto:

Die NABU-Gruppe Esslingen beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der Putzete des Fischereivereins Esslingen im Naturschutzgebiet Alter Neckar, um die Gefahren für die Tiere durch Müll einzudämmen. Wir bitten um tatkräftige Unterstützung. Die Teilnahme von Kinder- und Familiengruppe ist ausdrücklich erwünscht! Der Termin zur Neckar-Putzete findet nicht wie ursprünglich angekündet am 26.Februar sondern erst eine Woche später, am Samstag, 5.März statt. Treffpunkt ist um 8.00 Uhr das Vereinsheim des Fischereivereins Esslingen auf der Neckarinsel, Inselstraße 21. Anmeldung erbeten bei Ralf Hilzinger (0 71 53 / 61 72 94).