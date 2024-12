Pumuckl an Silvester im Gonzo! Kinderkino

Foto: © kommunales kino

Hallo liebe kleine und große Kinoliebhaber!

Zum Jahresausklang am 31. Dezember um 16 Uhr zeigt das Gonzo! Kinderkino einen Kinderfilmklassiker mit Kultcharakter aus den 1980er Jahren! Das Original von Ulrich König: In der Werkstatt des Schreinermeisters Eder (Gustl Bayrhammer) geht plötzlich alles drunter und drüber. Nichts ist mehr an seinem Platz und ständig fällt etwas herunter. Auf der Suche nach dem vermeintlichen Übeltäter entdeckt Eder den kleinen Kobold Pumuckl, der an einem Leimtopf festklebt und absolut nicht glücklich darüber ist, jetzt sichtbar zu sein. Viel Vergnügen im Kino! Tickets und Infos findet ihr unter www.koki-es.de