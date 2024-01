Proportion, Maß und Zahl im Münster St. Paul

Foto: Team Themenspaziergänge

„Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet.” (Weisheit 11,21).

Alte Kirchen sind nach Zahlen, Proportionen und Gesetzen geordnet, die manchmal intuitiv erfahrbar, manchmal offensichtlich dem Raum zu Grunde gelegt sind. Ordnung und Harmonie sind hier Grundlage, dort nur Beiwerk des architektonischen Konzepts.

In der Architektur als Bedeutungsträger kann mit Zahl, Proportion und Ausrichtung eine Botschaft verbunden sein, die sich entchiffrieren lässt.

Trifft dies auch auf die ehemalige Dominikanerklosterkirche St. Paul zu?

Wir werden sehen.

Themenspaziergang im Münster St. Paul nächsten Sonntag 21. Januar 2024 um 15 Uhr. Treffpunkt beim Westportal, bei schlechtem Wetter im Münster. Dr. Emanuel Gebauer zeigt verborgene und offen Bezüge zu Proportionen, Zahlen und Gewichten auf. Bleiben Sie neugierieg.

Themenspaziergänge finden an jedem dritten Sonntag im Monat statt. Wir freuen uns, wenn Sie sich anmelden unter kircheundkunst@stpaul-esslingen.de Sie können aber auch spontan dazukommen. Eine Teilnahmegebühr ist in Ihr Ermessen gestellt, geben Sie den Betrag, der Ihnen angemessen erscheint, in den Opferstock beim Judas Thaddäus.