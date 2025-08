“Projekttag”: Jugendliche zu Gast beim BUND

Foto: BUND BG Esslingen

Am Montag, 28. Juli, richtete der BUND für eine Gruppe von 19 Schülerinnen u. Schülern des Techn. Gymnasiums an der Friedrich-Ebert-Schule einen Projekttag aus. Die Veranstaltung wurde partnerschaftlich unterstützt vom NABU sowie vom Trägerverein des Umweltzentrums Neckar-Fils im Plochinger Bruckenwasen-Park. Dort, in angenehmer Atmosphäre, traf man sich.

Solche Projekttage finden bevorzugt gegen Ende des Schuljahres statt und sollen einen Blick auf neue Horizonte ermöglichen – über das hinaus, was im “normalen” Unterricht behandelt wird. Das von der Schule vorgegebene Motto war diesmal:

“Klima, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Demokratie”

– also Themen, für die sich die bürgerschaftlich getragenen Umweltverbände BUND und NABU Tag für Tag einsetzen! Es lag somit nahe, den Jugendlichen Einblicke in diese Arbeit zu geben.

Roland Appl stellte den NABU vor, speziell auch das Arbeitsgebiet “Erhalt unserer Streuobstwiesen”. Sylvia Pilarsky-Grosch präsentierte den BUND und besprach als Beispielthema den Wildtierschutz. Ben Kraft informierte über die BUND-Jugend und die Möglichkeiten eines FÖJ (freiw. ökolog. Jahr). Pfr. Martin Maile fragte nach der Sinngebung und den Zukunftsperspektiven der Jugend.

Im Laufe dieses Projekttages wurde deutlich, dass unsere Gesellschaft in diesen schwierigen Zeiten nur fortbestehen kann, wenn sich möglichst alle – da oder dort – selbst einbringen. Natürlich je nach den persönlichen Möglichkeiten – aber nur darauf zu warten, dass andere (z.B. “die Politik”) die drängenden Probleme anpacken werden, das funktioniert eben nicht: Demokratie und Zukunftssicherung werden nicht vom Lieferdienst per Bestellung ins Haus gebracht, sondern brauchen unser Mitmachen!