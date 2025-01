Foto:

Realschule Oberesslingen

Herzliche Einladung zum Profil-Elternabend „Bilingual und MINT“

am 14. Januar 2025 an der Realschule Oberesslingen

Uns liegt die Förderung unserer Schülerinnen und Schüler im sprachlichen Bereich

sowie im MINT-Bereich sehr am Herzen. Davon zeugen die Auszeichnungen

als „MINT-freundliche Schule“ sowie als „Schule mit bilingualem Zug“.

Sie möchten als Eltern eines Kindes der Grundschulklasse 4 mehr über den bilingualen

Zug bzw. das MINT-Profil an der Realschule Oberesslingen erfahren?

Dann besuchen Sie uns am Dienstag, 14. Januar 2025. In der Mensa der RSO

findet um 18.30 Uhr der „Elternabend zu den Profilklassen Bilingual und MINT“

statt.

Nach einer kurzen Einführung können sich interessierte Eltern in zwei Informationsrunden

à 30min zum jeweiligen Profil informieren. Elternvertreterinnen

und Elternvertreter, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der RSO führen

durch den Abend, um aus dem schulischen Alltag der beiden Profilklassen zu

berichten und über die Anforderungen zu informieren.

Die Schulgemeinschaft freut sich auf zahlreiche interessierte Eltern der Grundschulklassen

4 an diesem Abend!