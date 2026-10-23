Probenfreizeit und spannende Orchesterproben

Foto: Esslinger Liederkranz

Ein Highlight in der Konzertsaison des Esslinger Liederkranzes ist das jährliche Konzert mit Orchester und Solisten. Was in wöchentlichen Proben übers Jahr erarbeitet wurde, wird jetzt im Endspurt zusammengeführt und zum Glänzen gebracht. Jeder Chorsänger kennt und liebt es, wenn das Projekt Fahrt aufnimmt und alle Ressourcen zusammenkommen.

Am 29.11. führt der Esslinger Liederkranz gemeinsam mit dem Hochschulorchester und der Sing-Uni der Hochschule Esslingen Hayns “Schöpfung” auf. Mit Spannung erwartet der Chor die Probenwochenenden sowie die Proben mit den renommierten Solisten Elisabeth von Stritzky, Ulrich Wand sowie Tobias Liebelt und Benjamin Holzinger. Veranstalter ist der VdF Alumni + Friends der Hochschule Esslingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen: Reservierung unter https://vdf-he.de

Und fürs neue Jahr wünscht sich der Chor viele neue Sängerinnen und Sänger, die in das abwechslungsreiche Programm einsteigen und davon musikalisch profitieren wollen. 2027 stehen wieder internationale Begegnungsprojekte mit unserem Partnerchor aus Neath an. Kontakt: sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019