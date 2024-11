Proben proben proben – für einen guten Zweck

Foto: Jan Maxwell

Singebration – Singing meets Celebration. Das war auch das Motto an unserem Probenwochenende. Samstag und Sonntag haben wir von morgens bis abends an unserem Ausdruck, der Intonation und dem Rhythmus gefeilt. Und abends gemütlich zusammengesessen und gequatscht bei Wein, Schorle und Pizza.

Geführt von unserer wunderbaren Chorleiterin Katharina Campos Aquino alias K.PiViVo probten wir an 11 Songs für unser Benefizkonzert am 30.11.2024 um 19 Uhr im Münster St. Paul. Anfang des Jahres beschlossen wir, unsere Freude am Singen für einen guten Zweck einzusetzen und jetzt stehen wir schon kurz davor.

Die Proben führten uns durch Klassiker, wie “Africa” von Toto, oder Pop-Songs, wie “A Million Dreams” aus dem Film The Greatest Showman, und ließen uns das Herz aufgehen, als wir das erste Mal von unserem Konzert-Violonisten begleitet wurden. Nun steigt die Aufregung. Nur noch wenige Proben bis zur Generalprobe, in der wir unsere Band kennenlernen und die letzten Schliffe an Choreo und Aufstellung vornehmen.

Wir wünschen uns von Herzen, dass sich dieser Einsatz am Ende lohnen wird und wir einen dicken Scheck an Frauen helfen Frauen Esslingen e.V. übergeben können, die unter anderem das Frauenhaus in Esslingen betreiben. Seid dabei und genießt und beschenkt Menschen, die es verdient haben.

Haltet die Augen auf – bald schon seht ihr unsere Plakate in der ganzen Stadt! 🙂

Musikalische Grüße,

Euer Showchor Singebration