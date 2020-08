Pro Quarto sponsert Kultur

An einem schönen Sommernachmittag kam das Duo Häfele / Vesely ins Geraiatrische Zentrum. Die Künstler sind in Esslingen bekannt. Herbert Häfele von den Esslinger Galgenstricken und Sergio Vesely ein künstlerisches Multitalent mit chilenischen Wurzeln. Beide verbindet die Leidenschaft und Freude an der Musik. Abgestimmt auf das Publikum hatten sie eine Liederreise über die Kontinente und Generationen hinweg dabei. Schnell zogen sie Ihr Publikum auf den umliegenden Terrassen und Zimmern mit schwungvoller südamerikanischer Musik in ihren Bann. Zwischendurch spielten die beiden alte Volkslieder, bei denen dann alle mitsingen konnten. Abgerundet wurde dies weitgespannte Repertoire mit Liedern aus ihrem Musikprogramm, die einfach nur zum Zuhören und gute Laune bekommen waren. So war es auch nicht verwunderlich, dass aus dem Publikum eine Bewohnerin beim Abschied der Künstler von sich aus das Lied anstimmte: „Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn, bleib nicht so lange fort….“ Herzlichen Dank dem Förderverein Pro Quarto, der für die Pflegestiftsbewohnerinnen und Bewohner diese besondere kulturelle Highlight gesponsert hat.