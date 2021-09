Private Veranstaltungen in der Alten Kelter.

Foto:

Nach langer Corona Auszeit für private Veranstaltungen und Vereinstreffen in der Alten Kelter startet der Förderverein durch und möchte in „Maßen“ die Räumlichkeiten wieder vermehrt mit Leben füllen. Nach den Corona Lockerungen waren in der letzten Zeit wieder private Feiern, wie Konfirmationen oder Geburtstage möglich und wurden rege genutzt. Der Terminkalender füllt sich auch langsam wieder für private Veranstaltungen. Bis Jahresende und hauptsächlich im November stehen noch freie Wochenenden zur Verfügung. Einfach nachschauen unter der Homepage vom Förderverein Nord.