Preview und Porträts – am Wochenende

Foto: Bettina Funke

In der Dieselstrasse werden anlässlich des Aktionstages Kultur Fotografien von Kunstwerken, die sich mit arrangierten Scherben der Esslinger Künstlerin Bettina Funke in einer Preview zu sehen sein. Die eigentliche Eröffnung dieser Ausstellung ist am Mittwoch 24.9. um 19.30 Uhr.

„Porträts“ von Mitgliedern des Kunstvereins aHBKE werden in der neuen Ausstellungsreihe ROCHAD in zwei Ateliers in der SulzgrieserSteige 20 – auch im Rahmen des Aktionstages Kultur – gezeigt. Dabei sind überraschende Arbeiten zu sehen, die typisch für die Arbeitsweisen der Artgerechten sind.

Die Öffnungszeiten sind am Samstag 13.9. von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag 14.9. von 14 bis 17 Uhr, am darauffolgenden Wochenende jeweils von 14 bis 17 Uhr. Es besteht die Möglichkeit mit anwesenden Künstlerinnen und Künstlern direkt ins Gespräch zu kommen.