Premiere im CentralTheater

Foto: Nico Eberle

Fünf junge Menschen aus Esslingen haben sich im diesjährigen Jugendtheaterprojekt des Kunstdruck Central Theaters Esslingen mit dem Thema der mentalen Gesundheit auseinandergesetzt. Ausgehend vom Text Julia Rochlitzers, der in Zusammenarbeit mit Aileen Rechner entstand, wurden die jungen Kulturschaffenden kreativ. Im Rahmen einer Kinder- und Jugenpsychatriestation eröffnen sich so persönliche Geschichten, die aufgrund einer kollektiven Pandemieerfahrung nicht um Mitgefühl buhlen müssen. Das Kunstdruck Central Theater bietet jungen Schauspielern und ihrem Publikum hier eine kulturelle Bildungserfahrung, die ihresgleichen sucht. Die jungen Figuren, dargestellt von gleichaltrigen Schauspielern, entführen in eine Gedanken- und Gefühlsspirale, die Ihre Welt für einen Abend auf den Kopf stellen wird.

Tickets gibt es an der Abendkasse, an der Theaterkasse (Mo. 16.30 – 18.30 h und Do. 11.30 – 14.00 h) sowie online unter www.schauspiel-kunstdruck.de