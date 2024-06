Premiere für Michael Felchle-Schwimmfest

Foto: TSV Berkheim

Schon zum 48.Mal fand am Wochenende das Schwimmfest des TSV Berkheim statt, aber zum ersten Mal trug es den Namen des im vergangenen Jahr unerwartet verstorbenen und im Verein hoch geschätzten Michael Felchle, der den Schwimmsport und das Schwimmfest jahrzehntelang geprägt hatte. Die Premiere unter neuem Namen verlief nach Maß: Das Wetter war top, glücklicherweise setzte der Regen an beiden Tagen erst nach den Wettkämpfen ein. Die Leistungen im Wasser waren ebenfalls hervorragend und die neuen Medaillen aus Holz, um die die 178 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 17 Vereinen aus ganz Baden-Württemberg kämpften, kamen durchweg gut an. Traditionell nutzen sie das Schwimmfest in Berkheim, um die frühe Form in der Freibad-Saison zu testen. 19 Schwimmerinnen und Schwimmer aus Berkheim sicherten sich 9 Gold-, 9 Silber- und 17 Bronzemedaillen und eine Bronzemedaille in den Staffeln. Einen hervorragenden Wettkampf konnten Helena Herfurt (Jahrgang 2008), Valeria De Falco (2013), Marie Eckwert (2009) und Michael Skomor (2012) für sich verbuchen. Alle standen viermal auf dem Treppchen. Knapp hinter den Top-Medaillensammlern reihten sich Annika Roßmann (2009) und Daniela Zena (2010) mit jeweils 3 Medaillen ein. Doppeltes Medaillenglück konnten Annemarie Kovacs (2013), Anna Kukovytska (2009), Benjamin Schmidt (2009) und Kyrylo Seleznov (2010) für sich verbuchen. Mit jeweils einer Medaille um den Hals konnten Samuel Beck (2012), Daria Sandor (2006), Philipp Schiffer (2012), Andreas Skomor (2010) und Eva Marie Störmer (2009) das Wochenende im Freibad Berkheim positiv abschließen. Die 4x100m Lagen mixed Staffel in der Zusammensetzung Marie Eckwert, Helena Herfurt, Kyrylo Seleznov (alle TSV Berkheim) und Leonard Wenzel (TG Nürtingen) sicherte sich überraschend die Bronzemedaille.

zahlreichen Kuchenspendern und freiwilligen Helfern aus den Reihen unserer Schwimmerinnen und

Schwimmer und deren Eltern.