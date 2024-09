Premiere auf dem Klimafest

Foto: Architects for Future Esslingen

Wenn am kommenden Sonntag in Esslingen das Klimafest gefeiert wird, sind zum ersten Mal auch die Architects for Future mit dabei. Wer wissen möchte, was das Bauen mit dem Klima zu tun hat, wie eine wirklich nachhaltige und klimafreundliche Architektur aussehen könnte und welche Bauweisen wir in Zukunft lieber vermeiden sollten, ist zu einem Besuch an unserem Stand in der Ritterstraße eingeladen. Dort kann man sich zwischen 12 und 17 Uhr nicht nur mit engagierten Esslinger Architektinnen und Architekten über aktuelle Bauprojekte hier in der Stadt austauschen, sondern auch spielerisch sein Klimawissen erweitern: bei einem CO2-Quiz erfährt man, wieviel Treibhausgase bei der Herstellung verschiedener Baustoffe entstehen.

Gesprächsthemen gibt es sicherlich genug: Im Merkelpark entsteht als Landratsamt ein neuer Betonbau anstelle eines alten Betonbaus; der Planungswettbewerb, der über die Zukunft des Hochschulareals an der Flandernstraße entscheidet, hinterlässt bisher eher zwiespältige Eindrücke, und die Diskussion darüber, wie in der Stadt dringend benötigte Wohnungen geschaffen werden können, ohne weitere Flächen zu versiegeln, hat gerade erst begonnen.

Es gibt also viel zu tun für die Architects for Future und alle anderen, die sich für eine radikale Wende im Bauwesen einsetzen. Unsere Teilnahme am Klimafest ist deshalb auch nur der Auftakt zu einer Reihe von Aktivitäten in den nächsten Monaten. Wer möchte, kann sich schon einmal Mittwoch, den 23. Oktober vormerken: Im Rahmen der von der Stadt Esslingen organisierten „Geh-Cafés“ organisieren wir einen Stadtspaziergang, bei dem wir erklären, worauf es beim klimaangepassten Bauen ankommt, und uns direkt vor Ort einige gute und auch ein paar weniger gute Beispiele anschauen. Auch dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen!