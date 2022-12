Preiserhöhung für Elefanten im Porzellanladen

Foto: VCD e.V. Bundesverband

Nicht nur in der Zeit des Esslinger Weihnachtsmarkts ist die Fußgängerroute zwischen Bahnhofsvorplatz und Marktplatz immer gut frequentiert. Interessante Läden, nette Cafés und ein einzigartiger Blick von der Agnespromenade auf die Esslinger Weinberge und die Burg, ziehen viele Besucherinnen und Besucher an.

Unterbrochen wird dieser Spaziergang meist an drei Stellen: an der Marinstraße, der Schelztorstraße und an der Abt-Fulrad-Straße. Dort queren zahlreiche Autos die beliebte Flaniermeile. Die meisten sind auf der Suche nach einem möglichst preisgünstigen Parkplatz in der Altstadt. Besonders interessant ist das, weil parken z.B. am Marktplatz und am Kesselwasen deutlich preiswerter ist als in den umliegenden Parkhäusern. Deshalb finden es viele lohnend, erst einmal zum Marktplatz, hinter Karstadt und zum Kesselwasen zu fahren, um nachzuschauen ob dort ein Parkplätze frei ist. Dieser Fehlanreiz bringt sehr viel unnötigen Autoverkehr und damit Störungen, Lärm und Abgase in unser städtisches Wohnzimmer. Gut, dass der Gemeinderat nun entschieden hat ab Frühjahr 2023 die Parkgebühren für öffentliche Parkplätze in der Innenstadt, den Parkgebühren in den Parkhäusern anzugleichen. Lediglich für NutzerInnen der neuen Park-App gibt es einen 10%igen Rabatt. Damit gibt es Hoffnung, dass sich einige die stadtunverträglichen Ehrenrunden mit dem „Elefant durch den Porzellanladen“ sparen werden.