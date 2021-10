Praktische Hilfen vor und nach der Geburt

Foto: FBS ES

Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) bietet vor und nach der Geburt Ihres Kindes praktische Hilfen an. Am 17. November startet wieder ein Geburtsvorbereitungskurs mit acht Einzelterminen. Immer mittwochs von 9-11 Uhr geht es um Entspannungstechniken, praktische Übungen und Pressenz-Training. Kursnummer 2021-A108.

Praktische Hilfen nach der Geburt werden über das Projekt „wellcome“ angeboten. Bei einer kostenlosen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 28. Oktober von 16-17 Uhr in der FBS, Berliner Straße 27, erfahren Sie alles Wissenswerte über Art und Umfang der Unterstützung. Weitere Infos und Anmeldung für diese Veranstaltung – Kursnummer 2021-A239 – unter www.fbs-esslingen.de.

Grundlagen für Babysitter werden am Samstag 30. Oktober von 9-15.30 Uhr für Interessierte ab 13 Jahren vermittelt. Kursnummer 2021-C503.

Um Rituale in der Familie geht es am Montag 25. Oktober von 19-21.15 Uhr. Kursnummer 2021-H008. Anmeldung für alle Kurse unter www.fbs-esslingen.de. Dort finden Sie auch das weitere Programm der FBS. Wir sind für Sie da mit über 350 Veranstaltungen jährlich, als Treffpunkt und stellen Familien unser gut ausgestattetes Spielezimmer kostenlos zur Verfügung. Ein Grund zur Freude. Mascha Kaleko hat in einem Gedicht beschrieben, dass man auch grundlos vergnügt sein kann: Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu – ich freu mich, dass ich… dass ich mich freu. Freuen Sie sich einfach darüber, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht…