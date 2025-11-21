Prächtig und sinnlich…

Foto:

…erklang das Konzert des Esslinger Liederkranzes e.V. 1827, der Sing_Uni der Hochschule Esslingen und den Campus Telemännern. Es war ein vielseitiges Konzert mit Chorjazz-Klängen, barocker und klassischer Chormusik sowie Pop-Klängen. Dabei musizierten Schüler*innen, Studierende, Erwachsene Laien sowie professionelle Musiker*innen gemeinsam. Was für ein tolles Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gemeinschaftliches Handeln im Sinne der Musik!



Zu Beginn des Konzerts stand Bob Chilcotts „A Little Jazz Mass“, eine außergewöhnliche Komposition des weltbekannten Komponisten. Die EL-Singers brachten die swingenden Rhythmen gemeinsam mit Pianistin Mirjam Schneider auf lebhafte Weise zum Klingen, feine Nuancen der Akkorde im Sanctus sowie Agnus Dei glänzten ebenso wie die peppigen Rhythmen im „Gloria“.

In Domenico Cimarosas „Magnificat“ konnte der gemischte Chor in feinen Abstufungen mit den Campus Telemännern hohe Flexibilität beweisen. G.F. Händels „Dixit Dominus“ versprühte auch in der Esslinger Auführung viel Lebensfreude. Höchst sensibel musizierten Mezzosopranistin Evgenya Kuehme und Elisabeth von Stritzky im „De torrente in via bibit“, bevor beide im „Gloria“ mit Tenor Tobias Liebelt mit perlenden Koloraturen brillierten. Benjamin Holzinger sang den Bass im Solistenensemble mit ausgewogener Stimme.



Mit „Let The Earth Resound“ beendeten die Musiker Ihr Program. Kein Stück hätte besser ausdrücken können, was die Sänger/innen und Instrumentalist*innen als Musikschaffende antreibt: „Let the world unite in one full chorus!“



Neusänger/innen sind herzlich eingeladen: jeden Dienstag, 18.30-21 Uhr, Aula der Katharinenschule, Tel: 0711 80 64 019/ sbb@sbb-musik.de