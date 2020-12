Positive Vibes

Foto: S. Bade-Bräuning

Singen oder nicht singen – diese Frage ist im Esslinger Liederkranz leicht zu beantworten. Manch ein/e Sänger/in des traditionsreichen Konzertchors hat trotz Lockdown keine Probe in den letzten Monaten verpasst. Im musikalischen Austausch mit den anderen stehen und stimmlich und repertoiremäßig vorankommen – das wollen alle Sänger/innen und Sänger. Jeden Dienstag bietet der gemischte Chor deswegen ab 18.30 Uhr individuelle und gemeinsame Proben digital an. Was vordergründig ein Widerspruch zu sein scheint, geht hier gut zusammen.

Sportvereine geschlossen? Macht nichts, der Kinderchor „jung und wild“ lädt zu Weihnachtsliedern mit Bewegung wöchentlich ein. Jeden Dienstag ab 16.15 Uhr. Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 80 64 019.