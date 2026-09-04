POSAUNE . ORGEL

Foto: das foto | DIE FOTOGRAFEN IN ESSLINGEN

Am Samstag, 12. September 2026 spielt der Posaunenvirtuose Michael Unger Werke aus Barock und Romantik.

Es erklingt von Georg Friedrich Händel die Suite aus der Wassermusik für Altposaune und Orgel, von Johann Georg Albrechtsberger das selten aufgeführte Konzert für Altposaune B-Dur, von Otto Höser eine Romanze für Tenor-Posaune und Orgel, von Friedebald Gräfe das Konzert für Tenor-Posaune in B-Dur und von Richard Wagner ein Marsch aus Tannhäuser. An der Rieger-Orgel des Münsters begleitet Felix Muntwiler.

Die für den Samstag, 19. September 2026, 19.30 – 21.30 Uhr, im Rahmen des AKTIONSTAGes KULTUR ESSLINGEN im Münster St. Paul vorgesehene Veranstaltung mit Stimmen & Elektronikklängen mit dem Vocalensemble vox humana muss wegen einer anderen Veranstaltung leider ausfallen.

Am Samstag, 26. September 2026 spielt die Oboistin Sieglinde Ackerman Werke von Eric Satie, Joseph Noyon, und Felix Mendelsohn Bartholdy. Dieses Konzert, musste am 20. Juni 2026 wegen Erkrankung der Solistin verschoben werden.

Die Samstagsmatinéen beginnen jeweils um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.