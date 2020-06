PopUpBikeLane Kiesstraße am Sa 6. und 13. Juni

Aktuell steigen viele Menschen aufs Rad – Corona-Infektionsschutz beschert Zuwachs beim Radverkehr und wir brauchen umso dringender eine durchgängige Verbindung von der Fahrradstraße Hindenburgstraße zu Bahnhof und Neckar.

Dass im Mobilitätsausschuss im Juli darüber beraten werden soll, ist ein wichtiger Teilerfolg unserer Petition. Außerdem hat die Stadt unser Argument für die Pünktlichkeit des 111er Busses aufgegriffen und schickt ihn nach dem Sommer über den nördlichen Ring. Bitte helfen Sie uns, das Quorum von 1100 Unterschriften jetzt zu erreichen und unterstützen mit uns gute Radverkehrsinfrastruktur!

Am 6. Juni und 13. Juni zeigen wir mit einer PopUpBikeLane, wie wir uns die Radspur auf der Kiesstraße vorstellen. Abseits von Planungen und aufwändigen Simulationen machen wir im Rahmen einer Versammlung MehrPlatzFürsRad. Alle können von 9:30h bis 13 Uhr ausprobieren, wie sich eine eigene Radspur auf der Kiesstraße anfühlt. „Wir haben das Ordnungsamt gebeten, die Spur anschließend bis auf weiteres aufgebaut zu lassen – mit Baustellenbaken und gelben Markierungsstreifen. Aber bisher traf die Anregung leider nicht auf Gegenliebe“ beschreibt Schleicher die Gespräche mit der Stadtverwaltung, die auf ausgiebige Simulationen und Gesamtbetrachtungen warten will.

„So lange an der Vogelsangbaustelle bis November nur eine Spur zur Verfügung steht, verlieren Autofahrer durch einspuriges Warten am Wolfstor keine Sekunde – sie stehen halt ein paar Meter weiter hinten im Stau“ ist sich Schleicher sicher. Und von mehr Radverkehr profitieren sie sogar: „Je mehr Menschen aufs Rad steigen, desto kürzer wird der Stau. Gute Radverbindungen helfen also allen, auch denjenigen, die manchmal aufs Auto angewiesen sind“.