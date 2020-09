Popup-Spielstraße zum Park(ing) Day

Zum internationalen Park(ing)Day haben Ehrenamtliche die Straße zum Marktplatz mit Aufenthaltsqualität für Menschen geöffnet. An der Abt-Fulrad-Straße begegnen sich üblicherweise Fußgänger*innen dicht gedrängt auf dem Gehweg, während die breite Straße für abgestellte und Parkplatz suchende Autos genutzt wird.

Musik, Interviews, Mal- und Spielmöglichkeiten für Kinder und viele Informationen zur Platzverschwendung durch Kfz machten deutlich: Wir brauchen mehr Platz für Fuß- und Radverkehr in Esslingen.

„Aufgrund der Corona-Regeln konnten wir dieses Jahr die Straße in ihrer ganzen Breite für die Begegnung von Menschen mit Abstand nutzen“ erklärt Angelina Haug. Statt wie in den Vorjahren Parkplätze umzuwidmen zeigte die Aktion dieses Jahr als Kurzzeit-Experiment, wie die Straße entlang des Rossneckars als kompletter Fußgängerbereich aussehen könnte. Viele Mitglieds-Gruppen im Klimagerechtigkeitsbündnis präsentierten sich mit eigenen Angeboten: Foodsharing verteilte gerettete Lebensmittel, ParentsForFuture luden zum globalen Klimastreik am 25.09. ein und ADFC und VCD Esslingen informierten über Flächenverbrauch und nachhaltige Mobilität.