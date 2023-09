Pop+Gospel-Chor beginnt wieder

Foto: Cornelia Krause

Der Pop+Gospel-Chor, der im April und Mai unter der Leitung von Leonhard Hell erfolgreich startete, nimmt seine Probentätigkeit wieder auf. Die Termine der zweiten Projektphase sind Freitagabend 15. September, 19:30 – 22 Uhr, Samstagnachmittag, 7. Oktober 15 – 18:30 Uhr sowie Auftritte am 17. September, 10:30 Uhr beim Ökumenischen Gottesdienst auf dem Zollbergfest und am 8. Oktober, 9:30 Uhr im Gottesdienst der Südkirche. Interessentinnen und Interessenten, die einsteigen möchten, können sich direkt mit Leonhard Hell, Tel. 0711 304 1129, in Verbindung setzen. Die Proben finden im großen Saal der Südkirche statt.