Polizeichor Esslingen auf Reise an den Bodensee

Foto: PSES

Am 15. Juli 23 hat der Polizeichor Esslingen eine erlebnisreiche Reise an den Bodensee unternommen. Pünktlich um 8.00 Uhr ging es mit gut gelaunten Sängern und der Chorfamilie im klimatisierten Reisebus nach Reute bei Marktdorf am Schwäbischen Meer. Ziel war der Obsthof Pfleghaar.

Nach einer kurzen Pause fand man die Reisegruppe im Beerenzügle. In gemütlich umgebauten fahrenden Obstkisten saß sie und erhielt faszinierende Einblicke in die Geschichte des Obstbaus und gigantische Ausblicke bis zum Bodensee und die liebliche Landschaft der Region. Zurück am Obsthof gab es für jeden eine deftige Vesperplatte mit Most. Im Hofladen deckten sich die Teilnehmer mit allerlei selbstgemachten Produkten und Obst ein.

Nach diesem erlebnisreichen Vormittag ging es mit dem Reisebus weiter nach Überlingen, direkt am Bodensee. Mit Blicken auf den See und das Hinterland war die rund einstündige Busfahrt kurzweilig.

In Überlingen angekommen stand zur Wahl, eine erfrischende Panorama-Bootsrundfahrt oder eine Erkundungstour durch die historische Altstadt. Die einen suchten die sanfte Brise auf dem See, die anderen schlenderten durch die malerischen Gassen und suchten in einer der Eisdielen Abkühlung und Erfrischung.

Die Weiterfahrt war auf 16.30 Uhr terminiert. Es ging direkt nach Rottenburg ins Hotelrestaurant Rössle. Die Speisen konnten im Bus à la carte ausgewählt werden, so gab es nach der Ankunft keine Verzögerung mit dem Service der vorbestellten Speisen. Auf der Fahrt der Spruch des Tages: Wenn mai Mo nach dera Hitz emmer noet ganz bacha ischt, na wird’s nix mae. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurden vor der Weiterfahrt nach Esslingen noch ein paar muntere Lieder angestimmt.

Mit vielen schönen Erinnerungen ging der Tag zu Ende.

Die Chorreise war ein voller Erfolg und nach einem so gelungenen Tag bleibt nur noch Dank zu sagen an den Organisator Robert Mitschang, dem es gelungen ist, diesen Ausflug ohne offene Wünsche zu planen.

Wir freuen uns schon auf die Chorreise im kommenden Jahr.