Polizeichor bringt Jubiläum zum Klingen

Foto: Fotofreunde

Aus Anlass ihres 25-jährigen Vereinsjubiläums hatten uns die Fotofreunde Altbach eingeladen, den Abend musikalisch zu umrahmen – eine Einladung, die wir gerne annahmen.

Andreas Baumann hat in das reichhaltige Repertoire des PCES gegriffen und mit seinen Sängern stimmgewaltig den Jubiläumsabend eröffnet und mitgestaltet.

Der Garten der kath. Kirchengemeinde ES-Zell sollte der Rahmen für eine lange gemütliche Hocketse werden. Im Gemeindesaal waren für die Zeit nach Einbruch der Dunkelheit abwechslungsreiche Multivisionsschauen der Fotofreunde Altbach vorbereitet.

Als es im Freien zu kühl zum Feiern wurde, erwies sich die Flexibilität der Organisatoren als Glücksgriff: Kurzerhand zogen alle Gäste in den geschützten Gemeindesaal. Die Stimmung hatte darunter nicht gelitten und „im warmen“ wurde gut gelaunt weiter gefestet.

Wie geplant starteten ab 21:30 die beeindruckenden MV-Vorführungen der Fotofreunde, deren Vorsitzender Manfred Hirt charmant durch das Programm führte. Bilder von grazilen Libellen, architektonischen Meisterwerken und Blumen wechselten sich ab mit Geschichten und teilweise historischen Bilddokumenten aus 25 Jahren Vereinsgeschichte. Erlebnisreich eine Reise zu den Iguazú-Wasserfällen an der argentinisch-brasilianischen Grenze. Unberührte Natur.

Es war ein Abend, der zeigte, wie kreativ und leidenschaftlich die Fotofreunde arbeiten – wie wunderbar Musik und Bilder Brücken bauen zwischen Vereinen, Generationen und Menschen.

Jeder Mann der Lust bekommen hat im Chor mitzusingen – save the date

Unsere Chorproben: Nach der Sommerpause ab 16. Sept. wieder an jedem Dienstag um 17:00 Uhr, „Alte Aula“, Beblingerstraße 3. Eingang rechts neben dem Bürgeramt. Schau mal rein!