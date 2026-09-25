Politik zwischen Esslingen und Berlin

Foto: Büro Sebastian Schäfer

Im Rahmen eines vierwöchigen Praktikums begleitet und unterstützt mich Julie Blessing in meinem Berliner Abgeordnetenbüro. Dabei erhält sie einen umfassenden Einblick in die politische Arbeit eines Bundestagsabgeordneten – und erlebt zugleich, wie eng die Arbeit in Berlin mit den Anliegen und Themen aus dem Wahlkreis Esslingen verbunden ist.

Das Praktikum gibt Julie die Möglichkeit, die verschiedenen Aufgaben und Themenbereiche meiner Arbeit und meines Teams kennenzulernen. Dabei packt sie selbst mit an und wird in den Arbeitsalltag meines Abgeordnetenbüros eingebunden. Während ein Teil meines Teams die politische Arbeit in Berlin begleitet, kümmert sich der andere um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Esslingen. In gemeinsamen Teamrunden erhält Julie Einblicke in diese Arbeit und erfährt, wie die Verbindung zwischen Berlin und dem Wahlkreis funktioniert.

Auch in meine Arbeit als Abgeordneter ist Julie eingebunden. Gemeinsam besuchen wir Veranstaltungen und tauschen uns über aktuelle Fragen aus Verteidigung, Wirtschaft und Politik aus. So erlebt sie politische Arbeit auch außerhalb des Bundestages.

Ein Schwerpunkt des Praktikums liegt auf meiner parlamentarischen Arbeit. Julie erhält Einblicke in verschiedene Gremien und Ausschüsse und verfolgt Debatten und Abstimmungen hautnah von der Besuchertribüne des Deutschen Bundestages.

Für Julie ist das Praktikum eine Gelegenheit, Politik aus nächster Nähe kennenzulernen – von der Arbeit im Berliner Parlament bis zu den Anliegen der Menschen im Wahlkreis Esslingen. Der Blick hinter die Kulissen zeigt, wie aus politischen Debatten konkrete Arbeit vor Ort wird.