Pluspunkte für die Radmitnahme im ÖV

Foto: ADFC

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und fand 2022 zum zehnten Mal statt. 30.000 Menschen haben 2022 in Baden-Württemberg teilgenommen. Die Umfrage zum Verkehrsklima beim Radfahren zeigt, wie es um die Wahrnehmung der Fahrradfreundlichkeit in 189 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs bestellt ist. Den Teilnehmenden ist es wichtig, Politik und Verwaltung eine Rückmeldung zum Radverkehr in ihrer Kommune zu geben.

Mehr Fahrradfreundlichkeit als Grundlage für die angestrebte Verdoppelung der Radverkehrszahlen liegen aber noch in weiter Ferne.

Immerhin liegen vier der 18 bundesweiten Spitzenreiter-Städte in Baden-Württemberg und kein anderes Flächenland schneidet in den Kategorien „Medienberichte“ und „Fahrradförderung in jüngster Zeit“ besser ab als Baden-Württemberg.

Ein Grund zum Jubeln ist das nicht: mit einer Durchschnittsnote von 3,9 über alle Kommunen und Kategorien ist die Fahrradfreundlichkeit im Südwesten nur ausreichend, Esslingen ist mit 4,1 glatt versetzungsgefährdet.

Aber die Abstimmenden hatten auch Verbesserungen bemerkt: die Fahrradminahme ist in Esslingen dank eines Gemeideratsbeschlusses aus 2019 auf einigen Buslinien möglich und in den S-Bahnen sowieso. Viele Einbahnstrassen sind in den letzten Jahren in Gegenrichtung geöffnet worden, dadurch ist auch die Innenstadt besser zu erreichen. Beispiel Wehrneckarstrasse: sie ist inzwischen eine beliebte Alternative zum Busboulevard, wo die Radfahrenden das Gefühl haben, zwischen den riesigen Bussen zerquetscht zu werden.

Das zeigt: Esslingens Radverkehrsförderung bestand bisher vor allem darin, den Radverkehr immer mitzudenken und bei Gelegenheit eine preisgünstige Verbesserung zu realisieren. Das wird den Radverkehr nicht verdoppeln, aber deswegen halten Bund und Land riesige Fördertöpfe bereit, so dass ein Esslinger Euro die vielfache Wirkung entfalten kann. Man muss es nur machen!

thomas.albrecht@adfc-bw.de