Pliensauvorstadt will ihren VfL-Post behalten!

Foto: Jörg Sanzenbacher

Mit Stimmen von CDU, Freie Wähler und SPD will die Stadtverwaltung, allen voran OB Klopfer, jetzt den Bebauungsplan für den VfL-Post Sportplatz beschließen.

WAHLVERSPRECHEN

Im Wahlprogramm (2024-2029) der SPD Esslingen steht: „Wir sorgen für den Erhalt und den bedarfsgerechten Ausbau von Sporthallen und Sportplätzen(1).“ Des Weiteren schreibt Klopfer bei seiner Oberbürgermeisterbewerbung zum Thema “Umgang mit Bürgerinitiativen”: “Grundsätzlich gilt für mich: Ich habe eine sehr große Wertschätzung für das politische Ehrenamt. Deswegen wird im Falle meiner Wahl keine Entscheidung gefällt, ohne dass die Betroffenen zu Beteiligten gemacht worden sind, dies gilt insbesondere auch für Entscheidungen, in denen es um die Interessen der Bewohner*innen einzelner Stadtteile geht(2).” Beim VfL-Post sind die Menschen in der Pliensauvorstadt maximal betroffen, weil es sich um die einzige Frei- und Sportfläche im Stadtteil handelt. Aber zu Beteiligten werden die Menschen hier nicht gemacht. Über die Köpfe hinweg will der OB zusammen mit den drei genannten Fraktionen den einzigen Sportplatz zerstören. Hier wurde nicht nur Fußball gespielt und es fand nicht nur Schulsport statt. Hier haben sich Menschen unterschiedlichster Herkunft getroffen. Der VfL-Post muss wieder ein Ort von Integration und Gemeinschaft werden.

VERTRAUENSVERLUST

2029 wird die Oberbürgermeisterstelle und der Gemeinderat neu gewählt. Wer mit falschen Wahlversprechen das Vertrauen seiner Wählerinnen und Wähler zerstört, hat wenig Aussichten auf Wiederwahl! Wir fordern eine Politik des Gehörtwerdens!

Quelle:

1) https://www.spd-esslingen.de/kommunalwahlprogramm-2024-2029

2) https://feinstaub-esslingen.de/ob_klopfer.htm