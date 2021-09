Pliensauturm – besser als jedes braune Schild

„Besser als jedes braune Schild, das auf Sehenswürdigkeiten hinweist? Pliensauturm und Pliensaubrücke hätten das Potential dafür“, da ist sich Ulrich Diehl vom Lions-Club Stuttgart-Airport sicher. „Leider sieht man über weite Strecken nur Bäume und Gestrüpp, wenn man auf der B10 an der historischen Altstadt vorbeifährt. Nur in kurzen Lücken blitzt die schönste Silhouette der Region durch die Bäume. Aber da könnte man etwas tun. Und ein gut sanierter, gut beleuchteter Pliensauturm wäre ein richtiger Hingucker im Vordergrund. Auch das ist ein Anliegen der Lions am Denkmaltag“, betont Diehl. „Am 12. September sammeln wir für die Instandsetzung des Turmes, damit er bald allen Vorbeifahrenden zeigen kann, was sie in Esslingen verpassen. Wir informieren über den Turm, seine Geschichte, sein Potential sowei über die notwendigen Sanierungsarbeiten, außerdem öffnen wir den Turm für einen Blick hinter die Fassaden und über die Stadt dieseits wie jenseits des Neckars. Buchen Sie gleich Ihre Tickets für die Führungen“, rät Diehl, „Nähere Informationen erhalten Sie ab 8. September unter www.esslingen.de/denkmaltag.“

Gerne nimmt der Lions-Clubs auch jetzt schon Spenden entgegen (IBAN DE40 6007 0024 0139 9450 00, BIC: DEUTDEDBSTG, Empfänger: Förderverein des Lions-Club Stuttgart-Airport e.V., Stichwort: Pliensauturm). Bei Angabe der Adresse erhalten Sie eine Spendenbescheinigung per Post.