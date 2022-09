Plastik – so bequem, und so gefährlich!

Foto:

„Plastik“ hat sich in den letzten Jahrzehnten in unserem modernen Leben überall breitgemacht – unter anderem in technischen Geräten, als Verpackungmaterial (Flaschen, Tüten, Polstermaterial, …) sowie als Zusatzstoff für Waschmittel und Kosmetika (sogenanntes „Mikroplastik“).

Aber so bequem die massenhafte Verwendung von „Plastik“ auch sein mag – sie verbraucht Energie und Rohstoffe, und der Müll belastet unseren Lebensraum immer stärker!

Problem unter anderem: für die Produktion von „Plastik“ ist sehr viel Erdöl erforderlich! So werden in Deutschland jedes Jahr über 17 Milliarden PET-Einwegflaschen verbraucht. Das entspricht ungefähr 450 000 Tonnen Plastik, und dafür braucht es ca. 945 Millionen Liter Erdöl!

Anderes Beispiel – Verpackungen: pro Kopf und Jahr produzieren wir Deutschen damit knapp 39 Kilogramm Plastikmüll, insgesamt also ca. 3,2 Millionen Tonnen. Die Menge an Erdöl, die für dessen Produktion erforderlich war, entspricht übrigens – rein rechnerisch – einem Fünftel der seitherigen Erdölimporte aus Russland!

Diese Plastikflut muss also dringend eingedämmt werden. Das bedeutet: Weg von Einwegverpackungen, weg vom Mikroplastik in Waschmitteln und Kosmetika, weg von kurzlebigen Produkten! Stattdessen sollten wir – als mündige Bürgerinnen und Bürger, in unserer Verantwortung als Konsumenten …

* bevorzugt in Bauernläden, Märkte und Unverpackt-Läden einkaufen

* dazu Stofftaschen, einen Rucksack, einen Trolley oder Fahrradtaschen mitbringen – und, wo immer möglich: Mehrwegbeutel (für Brot, Obst und Gemüse) bzw. Mehrwegdosen (z.B. für Käse)

* Getränke in Mehrwegflaschen kaufen, am besten aus Glas

* was Wasser angeht: warum nicht auch Leitungswasser verwenden, evtl. aromatisiert mit frischen Kräutern, etwas Zitronensaft oder Sirup?

* Waschmittel und Kosmetika – nur noch frei von Mikroplastik!

* und sehr wichtig: von uns angeschaffte Geräte sollten langlebig und reparaturfreundlich sein!

Das alles spart unnötigen Plastik-Einsatz!