Pilgerwanderung von Endersbach nach Esslingen

Der Sommer ist erwacht und Sie sind eingeladen, mit der Pilgerbegleiterin Claudia Gieseler-Christ das Grün der Bäume und die Kühle des Waldes zu erspüren und die Düfte der Natur in all ihren Nuancen zu genießen. Gemeinsam die Früchte des Sommers wahrnehmen. Ein bisschen Leichtigkeit in den Alltag bringen. Staunen und dem Wunder der Schöpfung begegnen. Auf dem Jakobsweg von Endersbach nach Esslingen lässt sich das gut umsetzen. Mit spirituellen Impulsen, Gesprächen, Gehen in der Stille und Natur-Meditationen.

Samstag, 03. Juli 2021 | 10:30 Uhr Start in Endersbach Bahnhof.

Abschluss etwa 16:00 Uhr in Esslingen Franziskanerkirche.

Treffpunkt entweder: Esslingen Bahnhof um 9.30 Uhr, Bus 114, Bussteig 4 für die Fahrt nach Endersbach (Gruppenticket möglich) oder in Endersbach Bahnhof um 10.30 Uhr. Anmeldung: 0711 38 12 77, pfarramt.esslingen.sued-city@elkw.de oder online http://www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster