Foto: Javier Allegue Barros – unsplash

Der Pilgerstammtisch ist, viermal im Jahr, eine offene Runde zum Kennenlernen und zum Austausch über Pilgerpläne und Pilgererfahrungen. Hier treffen sich pilgerbegeisterte Menschen und solche, die es werden möchten. Ganz egal, ob Sie schon auf dem Jakobsweg unterwegs waren, wieder losgehen oder noch gar nicht gepilgert sind. Hier sind „alle“ willkommen. Der Weg beginnt vor Deinem Haus.

Am Donnerstag, 11. Mai, 17 – 21 Uhr ist das nächste Treffen im Lemppsaal des NEUEN BLARER am Blarerplatz, Esslingen. Schwerpunktthema: Pilgern mit dem Smartphone.

Für die meisten Pilgerwege gibt es hilfreiche Internetseiten oder Apps für das Smartphone. Sie erleichtern die Wegplanung und -vorbereitung zu Hause und auch unterwegs. Eine kleine Auswahl wird vorgestellt. Vortrag mit Präsentation um 18 Uhr. Dauer ca. 45 min. Referent: Klaus Christ, Wanderführer.

Lemppsaal des NEUEN BLARER am Blarerplatz, Esslingen.

Information und Anmeldung bei Claudia Gieseler-Christ, Tel. 0176-94889658 oder www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.