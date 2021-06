Philharmonischer Chor singt Frühlingslieder

Foto: W. Schroth

„Nun will der Lenz uns grüßen“. Mit diesem und einigen anderen bekannten Volksliedern ist der Philharmonische Chor am vergangenen Samstag als Überraschung für die Besucher des Esslinger Wochenmarkts aufgetreten.

Der Chor unter der Leitung von Sabine Layer hat in den letzten Wochen, in denen coronabedingt keine gemeinsamen Proben stattfinden konnten, die von Wolfgang Layer arrangierten durchaus anspruchsvollen vierstimmigen Chorsätze per Video eingeübt. Ein paar Tage vor der Aufführung hat man dann zum ersten Mal seit acht Monaten wieder miteinander gesungen. Mit der Darbietung neben dem Neuen Rathaus haben die Sängerinnen und Sänger den Zuhörern eine Freude gemacht, von denen manch einer (oder eine) die Lieder mitgesummt oder sogar mitgesungen hat.

Nachdem die Coronavorschriften nun gelockert wurden und Proben unter Beachtung der Hygienemaßnahmen wieder möglich sind, bereitet sich der Philharmonische Chor auf sein nächstes Konzert mit dem Titel „Barocke Stunde“ vor, das am 10. Oktober im Gemeindehaus am Blarerplatz stattfinden wird.