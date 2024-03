Philharmonische Sommer-Gala

Foto: Ulla Kurz

Was dem Fußball seine englischen Wochen – also immer eins mehr – ist dem englischen Klassikfan seine „Last Night of the Proms“ in der Londoner Royal Albert Hall. „Prominächte“ gibt es auch außerhalb Englands seit 1985, allerdings nicht mit dem klassischen Solisten- und Orchester-Adel, sondern mit der Crème de la Crème internationaler Rock- und Popkünstler.

Gerne hätte der Philharmonische Chor Esslingen seine Sommer- Gala am 9. Juni mit dem englischen Gütesiegel geschmückt, aber das wäre wegen der Namensrechte sicher teurer gewesen als die auftretenden Künstler, die wir Ihnen gerne vorab verraten:

Elena Müller (Sopran), Thalia Hellfritsch (Alt), Christian Wilms (Tenor), Claus Wild (Bass), Yu-Chieh Su und Yu Tashiro (Klavier), Rostislav Balciunas (Percussion) und der Philharmonische Chor Esslingen unter Leitung von Sabine Layer, die das Konzert auch moderieren wird.

Was dürfen Sie erwarten? – Eine prickelnde Mischung aus Ohrwürmern und Überraschendem, Highlights aus Oper, Operette und Musical. Was genau? – Das berichten wir Ihnen nächstes Mal – exklusiv in der Zwiebel. Heute gibt es als musikalische Appetitanreger erst einmal die Namen der Komponisten, allen voran das 200jährige Geburtstagskind des Monats März, Bedřich Smetana, der Rest alphabetisch: Leonard Bernstein, Georges Bizet, Leo Delibes, Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach, Carl Orff, Gioachino Rossini, Camille Saint-Saëns, Johann Strauß, Peter Iljitsch Tschaikowsky, Giuseppe Verdi, Carl Zeller und…? Überraschung!

Philharmonischer Chor Esslingen, Sonntag, 9. Juni um 19.00 Uhr in Esslingens Konzerthalle „Das Neue Blarer“