Foto: Bildquelle: www.pixaby.de

Bereits zum 3. Mal veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein RSKN eine Pflanzentauschbörse im Vereinsgarten im Spitalwaldweg.

Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür. Die Natur nimmt richtig Fahrt auf. Die Bäume schlagen aus und es sprießt überall neues Grün. Die perfekte Zeit also um den eigenen Garten oder Balkon mit einigen neuen Arten zu bereichern und auch um überzähliges Pflanzgut in gute Hände weiterzugeben.

Die Tauschbörse findet statt am Samstag, 25. April 2026 ab 14 Uhr im Vereinsgarten.

Hobbygärtner und Besucher können ihre Samen, Stauden und Sträucher an andere Hobbygärtner abgeben, egal ob Gemüsepflanzen, Beerensträucher, Obstgehölze, Kräuter oder Zierpflanzen. Es ist viel zu schade diese im Grünabfall zu entsorgen. Von Gartenfreund zu Gartenfreund kann getauscht und der eigene Garten mit neuen und alten Sorten bereichert werden. Alle Setzlinge, Stecklinge, Pflanztriebe, Zwiebeln und Sämereien sind willkommen. Lassen Sie uns gemeinsam die Vielfalt in unseren Gärten fördern!

Unsere weiteren Termine:

Blütenumgang: 01. Mai 2026 ab 9.30 Uhr – Treffpunkt am Bürgerhaus RSKN

OGV-Stammtisch am 28.05.2026 ab 18 Uhr in der TVO-Alm

Tagesausflug: 30. Mai 2026

Bilder