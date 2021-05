Foto: Pieter Bruegel d.Ä.

Wir laden herzlich ein zum ökumenischen Gottesdienst an Pfingsten in der Pliensauvorstadt. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 23. Mai um 09:30 Uhr in der Südkirche. Motto ist „Verstehen wir uns?“ – hat der biblische Text des Turmbaus zu Babel etwas mit unserem aktuellen (Er-)Leben zu tun? Kommen Sie: es wird Pfingsten in der Pliensauvorstadt.