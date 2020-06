Liebe Christinnen und Christen in der Pliensauvorstadt,

zu Ostern haben wir Ihnen eine kleine Kerze geschenkt – als Symbol für die Auferstehung Jesu, als Symbol für das Leben und die Hoffnung.

Die ersten ChristInnen waren an Ostern so froh, dass Jesus auferstanden war und sie ihn wieder bei sich hatten. An Pfingsten sendet Gott schließlich seinen Heiligen Geist auf die JüngerInnen von Jesus herab. Da wird ihnen klar, was sie alles können! Sie erkennen, wie viel Mut sie haben!

Mut brauchen auch wir in diesen Tagen! Weil vieles anders ist, weil Menschen verunsichert sind, wie ihr Leben weiter gehen wird.

Deshalb schenken wir Ihnen zu Pfingsten Mut-Karten. Die Karten bekommen Sie zusammen mit unserem neuen Gemeindbrief. Eine ist für Sie selbst. Sie soll Sie daran erinnern, dass auch Sie als ChristIn auf den Heiligen Geist vertrauen dürfen, der Ihnen Mut zuspricht, Ihre ganz persönliche Situation zu meistern.

Die anderen Karten sind für Menschen gedacht, die Ihnen am Herzen liegen und denen Sie in diesen Tagen besonders Mut wünschen möchten. Auf der Rückseite finden Sie Platz für Ihr gutes Wort an sie. Schicken Sie sie die Karten los. Ich bin mir sicher, die Menschen, denen Sie eine Karte schicken, werden sich freuen!

Ich wünsche Ihnen in den nächsten Tagen und Wochen, viel Mut für Ihre Entscheidungen und das Vertrauen, dass Gottes Heiliger Geist Sie begleitet.

Herzliche Grüße,

Raphael Maier Pastoralreferent / Seelsorger vor Ort in St. Elisabeth