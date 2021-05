Pfingsten feiern

Foto:

„Verstehen wir uns?“ 1000 neue Worte hat die Pandemie im vergangenen Jahr hervorgerufen. Das Nie-da-gewesene muss bewältigt werden. Doch über die Abstände hinweg, hinter Masken und Bildschirmen versteckt, hört und sieht man viel zu wenig voneinander. Der Pfingstgeist macht in dieser Situation Mut. Es ist ein heiliger Geist, der Abstand, Hindernisse und Barrieren überwindet. Ein Geist der Verständigung. Ein Geist, der Menschen zum Guten be-geistert. Diesen Geist Gottes, ausgegossen durch Jesus Christus, brauchen wir, feiern wir – wenn auch nicht so ekstatisch, wie das angemessen wäre. Feiern Sie mit uns im Ökumenischen Gottesdienst der Pliensauvorstadt am Pfingstsonntag um 9.30 Uhr in der Südkirche unter dem Motto: „Verstehen wir uns?“ (1. Mose 11, 1-9). Mit Pastoralreferent Raphael Maier, Pfarrerin Cornelia Krause und Team.