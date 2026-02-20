Peter Pan – Spannendes Erzähltheater

Foto: Schauspiel Kunstdruck e.V.

„Ich will nie erwachsen werden! Ich will immer ein kleiner Junge bleiben!“ Die Geschichte von Peter Pan, dem kleinen Jungen der niemals großwerden will, ist sicherlich vielen bekannt. Er lebt auf der Insel Nimmerland mit seinen verlorenen Jungen, wilden Tieren und fantasievollen Wesen. Aber auch die gefährliche Piraten Mannschaft und allem voran Peters Erzfeind, Käpt’n Hook, sind auch mit von der Partie. Eines Nachts nimmt er Wendy und ihre Brüder, John und Michael mit in seine Welt, wo sie zusammen mit Peters Elfenfreundin, Gypsy Bell, viele Abenteuer erleben, in gefährliche Situationen geraten und ganz vergessen, wie schön es denn eigentlich zuhause war.

Erleben Sie diese Geschichte aufbereitet als Live Hörspiel, mit vielen fantasievollen Geräuschen, verspielten Charaktere und einer Menge Spaß diesen Sonntag, dem 22.02 um 16 Uhr im Kunstdruck CentralTheater. Geeignet für abenteuerlustige und neugierige Kinder, und alle, die es mal waren. Wir sehen uns im Nimmerland!

Karten erhalten Sie online unter schauspiel-kunstdruck.de oder zu unseren Kassenöffnungszeiten (Montag 16.30-18.30 Uhr und Donnerstag 11:30-14.00 Uhr), sowie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn ebenfalls an der Theaterkasse.