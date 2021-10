Perspektiven schenken! -Sompon Socialservice e.V.

Foto: Sompon Socialservice. e.V.

Wir gestalten Agenda 2030 und Agenda 2063 gemeinsam! Lokal Denken-Global Handeln.

Unsere Spendenaktion bezieht sich auf die beschlossenen Resolutionen der Agenden 2030 und 2063. Sie wurden 2015 von den Vereinten Nationen (A. 2030) und der Afrikanischen Union (A. 2063) beschlossen. So soll die Agenda 2030 den Lebensstandard in allen Ländern verbessern, die Welt verschönern und Ungleichheiten abschaffen und die Agenda 2063 hat das Ziel ein Afrika zu schaffen, welches den Wünschen der Afrikaner*innen entspricht.

(Mehr Infos online oder auf unserer Website)

Unser erstes Projekt der Aktion steht in Einklang mit dem ersten Ziel der Agenda 2030 „Keine Armut“ und wir möchten Menschen ermöglichen ihren Lebensunterhalt alleine, selbstständig und nachhaltig aufbringen zu können.

Wir möchten hier spezifisch Serge, 40 jähriger Familienvater und Versorger seiner fünfköpfigen Familie, mit dem durch Spenden finanzierten Kauf eines von ihm erwünschten Motorrades mit Anhänger unterstützen.

Für Menschen in den Dörfern Kameruns wie Bangam ist es lebensnotwendig die Stadt zu besuchen, um Arbeit zu finden oder zum Verkauf ihrer Waren auf dem Markt. Leider ist das Netzwerk der öffentlichen Transportmittel nicht ausgebaut. Serge möchte sich seinen Lohn durch den Transport anderer mit seinem Motorrad verdienen und so seine Familie ernähren. So bewahrt er nicht nur seine Familie und sich, sondern auch die anderen Mitreisenden vor Armut.

Schon eine kleine Spende ist für Serge ein Geschenk mit großer Wirkung.

Wie die Sklaverei und die Apartheid ist auch die Armut nicht naturgegeben. Sie ist von Menschen gemacht und sie kann durch das Handeln der Menschen überwunden und ausgerottet werden. -Nelson Mandela

Auf unserer Website finden Sie eine ausführlichere Ausführung des Projektes.

Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

