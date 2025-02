Parkregeln für Sulzgrieser Straße

Foto: CDU

Die Verkehrssituation in der Sulzgrieser Straße in Esslingen bereitet der CDU-Ratsfraktion Sorgen: Besonders die zunehmende Zahl an Dauerparkern, darunter Lastwagen und Anhänger, die nie bewegt werden, führe zu Missständen. So werde der Verkehrsfluss durch die dauerhafte Belegung der Parkflächen sowie das unübersichtliche Abstellen von sehr großen Fahrzeugen erheblich behindert. Vor allem für Kinder und andere schwächere Verkehrsteilnehmer entstünden gefährliche Situationen. Mit Blick auf konkrete Einzelfälle, die von Bürgern gemeldet wurden, fordert der CDU-Fraktionschef Tim Hauser nun in einem Antrag an den Gemeinderat die Einführung von strengeren Parkregelungen in der Sulzgrieser Straße, etwa eine zeitlich Begrenzung des Parkens. Dauerhaftes Parken sei in diesem Bereich nicht erforderlich, erklärt Hauser: „Die Parkplätze sollten in erster Linie für Besucher der Kirche oder des Friedhofs sowie gegebenenfalls für Gäste des Bürgerhauses zur Verfügung stehen. Ein Besuch in diesen und weiteren Einrichtungen lässt sich mit einer zeitlich begrenzten Parkregelung ohne Probleme darstellen.“ Entscheidend sei, die Verkehrssicherheit insbesondere für Kinder deutlich zu erhöhen und den Verkehrsfluss wiederherzustellen.