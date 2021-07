Parkerweiterung jetzt!

Foto: FUSS Esslingen

Die Esslinger Innenstadt hat zu wenig Grünflächen. Und die vorhandenen Parks und Anlagen sind oft dicht bevölkert. Doch die Parkerweiterung ist schon da: Der Alicensteg verschafft der Innenstadt einen direkten Zugang zum Wald und erweitert den Merkelpark über den Neckar um eine kühle Schattenzone – wichtig besonders angesichts steigender Temperaturen und an Hitzetagen. Außerdem lädt der grüne Dschungel am Eisberg zum Erholen, Entdecken, Sporteln und Naturerleben ein. Fotoimpressionen finden Sie unter www.fuss-radentscheid-esslingen.de/alicensteg/. Setzen Sie sich mit uns für die Ertüchtigung des Alicenstegs ein und unterzeichnen Sie jetzt die Petition – online oder an den Infoständen und Sammelpunkten des Fuß- und Radentscheids Esslingen.

FUSS unterstützt den Fuß- und Radentscheid und fordert mit vielen anderen Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen einen Ausbau der Fuß- und Radinfrastruktur in der Stadt. Denn ein lebenswertes Esslingen braucht sichere Straßen und Wege für alle sowie menschenfreundliche Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität – damit noch mehr Menschen das gesunde und klimafreundliche Gehen für sich (wieder-)entdecken. Unterstützen Sie die Ziele des Fuß- und Radentscheids und unterschreiben Sie jetzt das Bürgerbegehren! Nähere Informationen sowie Unterschriftenlisten unter www.fuß-radentscheid-esslingen.de.