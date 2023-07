Parents For Future beim Schwörfest

Foto: P4F Esslingen

Was für eine Hitze! Das war einer der Haupteindrücke der vielen Besucher:innen des Schwörfests, die es sich dennoch nicht nehmen ließen die verschiedenen Angebote auszuprobieren. Auch bei den Parents For Future, die am Samstagnachmittag gemeinsam mit dem Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen auf dem Marktplatz am Stand aktiv waren. Einen neugierigen Blick auf die Klimawaage warfen fast alle, die am Zelt vorbeikamen. Und einen Stein, der ihre Meinung zur Frage an der Waage verdeutlichte, warfen viele in eine der beiden Schalen der Waage. Besonders eindrücklich kam eine Frage bei den Menschen an: „Können Sie die Verzweiflung junger Menschen angesichts der Klimakrise verstehen?“ wurde dort gefragt. Viele mussten nicht lange überlegen: ja, das tun sie. Dazu kam dann das Gespräch auf, was alles getan werden kann, um jungen Menschen eine bessere Perspektive auf diesem Planeten geben zu können. Das war auch eine traurige Botschaft von jungen Besucherinnen: dass sie sich in ihrem Frust über unzureichende Maßnahmen zum Klimaschutz nicht gehört fühlen. Und dies, obwohl wir gerade die Dürre und die Hitze am eigene Leib in Esslingen verspüren…. Fridays for Future und viele weitere Gruppen der Klimaschutzbewegung rufen weltweit zum globalen Klimastreik am 15.09. auf. Inzwischen fragen sich viele: Was bringt das? Eine ganze Menge! ABER: Das Tempo ist viel zu langsam. Die Zahl und die Macht der Blockierer wirksamer Klimaschutzmaßnahmen ist noch viel zu groß. Deshalb ist es wichtiger denn je, am Ball zu bleiben!