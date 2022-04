Foto: Bildquelle: Nicola O`Sullivan

Der Palmsonntag der Christen erinnert an den Einzug von Jesus nach Jerusalem. Mit ihm beginnt die Karwoche vor Ostern.

Vor rund 2000 Jahren wollte Jesus das Pessach-Fest in Jerusalem feiern. Als er auf einem Esel in der Stadt ankam, begrüßten ihn die Menschen wie einen König. Zu seinen Ehren legten sie Palmblätter vor ihm auf die Straßen. Palmen galten als heilige Bäume. Sie waren ein Zeichen für Leben und Sieg. Diese Begebenheit gab dem Palmsonntag seinen Namen.

Manche katholische Christen legen am Palmsonntag noch immer Palmblätter vor der Kirche aus. In vielen Gemeinden werden aber heute dafür Sträußchen aus Buchsbaumzweigen und Koniferengrün gebunden und geweiht. Auch die Erstkommunionkinder haben in den Tagen vor dem Palmsonntag bunte Perlen und Ostereier aufgefädelt und das Holzkreuzchen mit Buchszweigen und Bändern verziert.

Herzliche Einladung zum Mitfeiern. Der Gottesdienst beginnt am Palmsonntag, 10. April 2022, um 10.30 Uhr auf dem Schulhof der Waisenhofschule. Anschließend ziehen wir in einer kleinen Prozession zum Münster St. Paul.

Auch in St. Katharina findet am Plamsonntag ein Gottesdienst mit Weihe der Palmzweige statt. Beginn ist hier um 9 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche (Kornhalde 4).

Bitte denken Sie an die FFP-2 Maske im Kirchenraum.