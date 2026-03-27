Foto: Bildquelle: Familie Dreizler

St. Paul/St. Katharina/St. Maria

An Palmsonntag erinnern wir uns mit einer Prozession an den Einzug Jesu nach Jerusalem. Damals wurde er mit Palmzweigen von den Menschen begrüßt. Für unsere Feiern gestalten wir Palmbuschen aus immergrünen Zweigen und Osterdekorationen. Diese Buschen können jedes Jahr wiederverwendet und mit frischen grünen Zweigen versehen werden. Nach der Prozession können sie den Buschen in eine Vase auf den Tisch oder ans Fenster stellen. Miteinander verbunden können wir die vorösterliche Karwoche beginnen und auf das Osterfest als Höhepunkt des Kirchenjahrs vorbereiten, wie auch immer sie Ostern feiern werden.

Ein gemeinsames Osterpalmen binden ist wieder möglich. Da uns diese Aktion sehr wichtig ist laden wir Sie ein zum Palmbasteln am Samstag, 28. März 2026 von 14 – 16 Uhr. Mitzubringen wäre ein ausgepustetes und gefärbtes/bemaltes Osterei oder vielleicht den Palmbuschen vom letzten Jahr.

Bei schönem Wetter treffen wir uns im Schulhof der Waisenhofschule. Bei Regen unter dem Pavillon auf dem Schulhof