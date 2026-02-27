OSTERN – MICHAEL HAYDN . MISSA SANCTI GABRIELIS

Foto: Felix Muntwiler

Am Ostersonntag, 5. April 2026, singt der Münsterchor St. Paul, mit Solisten und Orchester im Festgottesdienst, Beginn 9.30 Uhr, die Missa Sancti Gabrielis in C-Dur MH 17 von Michael Haydn.

Michael Haydn, 1737 – 1806, der Bruder Josef Haydns, war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts neben Vater und Sohn Mozart, die wichtigste Musiker-Persöhnlichkeit in Salzburg.

Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen, die gerne dieses Werk mitsingen möchten, sind herzlich zum mitsingen eingeladen. Natürlich gelangt auch Friedrich Händel „Halleluja“ zur Aufführung.

Die Proben dafür finden immer donnerstags von 20 Uhr bis 22 Uhr im Paulussaal des Salemer Pfleghofs, untere Beutau 10-12 in Esslingen, statt.