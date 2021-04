Ostern in der Südkirche mit Trompeten und Orgel

Foto:

Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Dieser Ruf erklingt an Ostern über die Jahrtausende – auch an diesem Osterfest wird der Gottesdienst so eröffnet. Musikalisch wird das Osterfest in der Südkirche umrahmt mit dem Konzert für zwei Trompeten und Orgel in D-Dur von Francesco Manfredini. Es musizieren Fabian Grosch, Orgel und Familie Spielmann, Trompeten, die Liturgie und Predigt liegt bei Pfarrerin Cornelia Krause. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber wir bitten Sie, wegen der Registrierung rechtzeitig zu kommen.Herzliche Einladung für Ostersonntag, 4. April, 9.30 Uhr in der Südkirche, Spitalsteige 3.